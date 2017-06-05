У женщины остались трое детей.

В Кургане возбуждено уголовное дело по факту смерти пациентки клиники пластической хирургии Persona Nova после операции. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. За причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей виновному грозит до трех лет лишения свободы.

40-летняя заведующая детским садом Светлана Гневашева скончалась 4 мая 2017 года. Плохо ей стало еще на операционном столе. У женщины осталось трое детей. Комментировать произошедшее в клинике отказались.

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