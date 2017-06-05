Опасается миграции и контрабанды.

На границе Литвы и России стартовало строительство защитного ограждения. При его помощи литовцы надеются защитить свою страну от нелегальной миграции и контрабанды.

Как сообщили в Службе охраны госграницы страны-соседа, длина ограждения составит более 40 километров. Это будет двухметровый металлический забор "с дополнительным оборудованием". Стоимость ограждения - около 1,3 миллиона евро. Его возведение планируют завершить к декабрю 2017 года.

Через три года Литва намерена возвести еще один забор - на границе с Белоруссией, передает "Уралинформбюро".