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Литва отгородится от России заборомСегодня в 13:41

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Опасается миграции и контрабанды.

На границе Литвы и России стартовало строительство защитного ограждения. При его помощи литовцы надеются защитить свою страну от нелегальной миграции и контрабанды.

Как сообщили в Службе охраны госграницы страны-соседа, длина ограждения составит более 40 километров. Это будет двухметровый металлический забор "с дополнительным оборудованием". Стоимость ограждения - около 1,3 миллиона евро. Его возведение планируют завершить к декабрю 2017 года.

Через три года Литва намерена возвести еще один забор - на границе с Белоруссией, передает "Уралинформбюро".

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