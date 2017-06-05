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Хакеры ловят пользователей соцсетей на бесплатные авиабилетыСегодня в 14:44

  • Текст

Под маской известных авиакомпаний.

Пользователи Facebook и WatsUpp рискуют "запустить" в свои гаджеты опасный вирус, который крадет личные данные, информацию о контактах и банковских счетах.

Мошенники от имени таких известных авиакомпаний, как Emirates, Air France и "Аэрофлот", предлагают поучаствовать в розыгрыше бесплатных авиабилетов. Перейдя по ссылке, пользователь заражает устройство трояном, открывает хакерам доступ к личным данным и рассылает опасную ссылку своим контактам, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что "Аэрофлот" уже предупредил своих клиентов об орудующих в Сети мошенниках.

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