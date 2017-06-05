Высадив 46 000 цветов, деревьев и кустарников.

На территориях заводов и горно-обогатительных комбинатов Группы РМК сотрудники посадили более 46 тысяч цветов, деревьев и кустарников - на четверть больше, чем в 2016 году. Работы проходили в рамках ежегодной корпоративной акции "Озеленим наш дом".

Растения подбирались с учетом специфики климата, почвы и уже имеющихся зеленых насаждений, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК. Консультационную поддержку оказывали специалисты из Ботанического сада Челябинского госуниверситета.

На территории завода "Уралгидромедь", "Новгородского металлургического завода", "Александринской горно-рудной компании", "Кыштымского медеэлектролитного завода" и компании "Ормет" появились молодые петунии, бегонии, агератумы, сальвии, рябины, березы, сосны, тополя. Сотрудники "Карабашмеди" предложили обустроить живую изгородь из кизильника и шиповника.

Не остались в стороне и предприятия, расположенные в Казахстане. На территории "Актюбинской медной компании" и ТОО "Коппер Текнолоджи" высажены тополя, акации, клены, сирень и жимолость.

Самые масштабные озеленительные мероприятия прошли на Михеевском горно-обогатительном комбинате. Работники ГОКа посадили около 28 000 петуний и почти 4 800 деревьев и кустарников.

"Ежегодная акция "Озеленим наш дом" – это часть экологической политики Русской медной компании, главные задачи которой – минимизировать нагрузку промышленных предприятий на окружающую среду и способствовать улучшению экологической ситуации на территориях присутствия предприятий Группы", - добавила директор управления экологии, охраны труда и промышленно безопасности РМК Наталия Гончар.