Сотрудники РМК "озеленили свой дом"Сегодня в 12:34
- Текст
Высадив 46 000 цветов, деревьев и кустарников.
На территориях заводов и горно-обогатительных комбинатов Группы РМК сотрудники посадили более 46 тысяч цветов, деревьев и кустарников - на четверть больше, чем в 2016 году. Работы проходили в рамках ежегодной корпоративной акции "Озеленим наш дом".
Растения подбирались с учетом специфики климата, почвы и уже имеющихся зеленых насаждений, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК. Консультационную поддержку оказывали специалисты из Ботанического сада Челябинского госуниверситета.
На территории завода "Уралгидромедь", "Новгородского металлургического завода", "Александринской горно-рудной компании", "Кыштымского медеэлектролитного завода" и компании "Ормет" появились молодые петунии, бегонии, агератумы, сальвии, рябины, березы, сосны, тополя. Сотрудники "Карабашмеди" предложили обустроить живую изгородь из кизильника и шиповника.
Не остались в стороне и предприятия, расположенные в Казахстане. На территории "Актюбинской медной компании" и ТОО "Коппер Текнолоджи" высажены тополя, акации, клены, сирень и жимолость.
Самые масштабные озеленительные мероприятия прошли на Михеевском горно-обогатительном комбинате. Работники ГОКа посадили около 28 000 петуний и почти 4 800 деревьев и кустарников.
"Ежегодная акция "Озеленим наш дом" – это часть экологической политики Русской медной компании, главные задачи которой – минимизировать нагрузку промышленных предприятий на окружающую среду и способствовать улучшению экологической ситуации на территориях присутствия предприятий Группы", - добавила директор управления экологии, охраны труда и промышленно безопасности РМК Наталия Гончар.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:46
В Зауралье двух сотрудников РЖД осудили за гибель коллеги
Им дали условный срок.Сегодня в 19:44
Пермского хирурга приговорили к 1,5 годам за смерть 13-летней девочки
В машине скорой.Сегодня в 19:43
На окраине Магнитогорска расстреляли мужчину
У пострадавшего – ранение стопы и голени.Сегодня в 19:37
Екатеринбуржцам придется вложиться в ремонт фасадов К ЧМ
В противном случае на них подадут в суд.Сегодня в 19:24
Югра признана самым грязным регионом "тюменской матрешки"
По итогам весны.Сегодня в 19:19
Застреливший соседа екатеринбуржец избежал колонии
Его отправили в психбольницу.Сегодня в 19:17
В Нижнем Тагиле из инкассаторской машины вытащили более 3 миллионов
В преступлении подозревается екатеринбуржец.Сегодня в 19:16
Тюменский "летающий" батут приземлится в суде
За травмы ребенка ответит владелица аттракциона.Сегодня в 19:10
Кошельки свердловских чиновников толстеют на глазах
Медленно, но верно.Сегодня в 19:08
Нападение челябинских подростков на полицейских дошло до СПЧ
Правозащитники едут на Южный Урал.Сегодня в 19:05
МЧС предложило штрафовать синоптиков за ошибки в прогнозах
После смертельного урагана в Москве.Сегодня в 19:01
Трассу Екатеринбург-Курган закрыли из-за ремонта
Не доехать до 3 населенных пунктов.Сегодня в 18:59
В Екатеринбурге поймали курьера с наркотиками на 40 миллионов рублей
Ему грозит пожизненное.Сегодня в 18:55
Средний Урал вошел в лидеры рейтинга делового гостеприимства
Среди российских регионов.Сегодня в 18:53
Жителя Магнитогорска посадили на 3,5 года за членство в иностранной банде
Его завербовали во время учебы.
Главные новости
- Сегодня в 19:37Екатеринбуржцам придется вложиться в ремонт фасадов К ЧМ
- Сегодня в 17:04Суд допросит генерала Тимониченко 6 июня
- Сегодня в 14:57"ВИМ-Авиа" оставила уральцев без чартеров
- Сегодня в 14:35Ураган разорил Нижний Тагил на 70 миллионов
- Сегодня в 12:40В Чебаркуле 4-летняя девочка умерла после отдыха в лагере
Аналитика
Средний Урал в китайском пазле
А кто говорил "плохая выставка"?
Грант Путина прошением красен
Кто бы научил!
Получите сертификат на песни и пляски!
За счет государства.