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В компании екатеринбургского депутата Плаксина работников "лишили" зарплатыСегодня в 18:02

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Фирма задолжала 5,3 миллиона рублей.

Компания "Автотехстрой", входящая в НП "Уралэнергостройкомплекс" депутата городской думы Екатеринбурга Игоря Плаксина, уже около года не платит заработную плату своим сотрудникам.

Об этом в своем блоге рассказал депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских. В ответ на его запрос прокурор Свердловской области Сергей Охлопков пояснил, что на сегодняшний день компания накопила перед 61 работником долг свыше 5,3 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

"Чем не основание для Плаксина, если сунется в следующем году на перевыборы, взять в качестве лозунга что-то про кредит народного доверия", - заметил Альшевских.

При этом самого Плаксина трудно назвать бедным человеком. За 2016 год он заработал 6,5 миллиона рублей. В собственности у него 3 нежилых помещения (около 69, 76 и 55 квадратных метров). На несовершеннолетнего ребенка депутата записаны 3 квартиры - (157, 43 и 100 "квадрата"), а также 2 помещения общей площадью 63,7 квадратного метра.

При этом серьезные финансовые проблемы испытывает и "Уктусстрой" (застройщик "Первого Николаевского"), также входящий в холдинг Плаксина. 2 июня на заседании в Арбитражном суде Свердловской области народному избраннику пришлось лично уговаривать кредиторов отозвать иск о банкротстве застройщика.

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