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На Северном кладбище Перми осквернили более 100 могилСегодня в 17:39

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Вандалы погнули кресты.

В Перми неизвестные вандалы осквернили более 100 могил на Северном кладбище. Об этом в соцсетях сообщают жители столицы Прикамья. Злоумышленники погнули кресты на металлических памятниках, а деревянные кресты на старых могилах сбили.

"Как же так! Ведь это все настолько свято. Как может подняться рука. Неужели они не понимают, возмездие не заставит долго ждать. А какое отношение привили этим вандалам их родители? Ведь все мы родом из детства", - написала одна из участниц группы "Мой город - Пермь" в "ВКонтакте".

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МВД России, в настоящее время сотрудники отдела полиции Дзержинского района проверяют информацию на достоверность.

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