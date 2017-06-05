ГК "Орион" укрепляет позиции в онлайн-средеСегодня в 13:26
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Увеличивая число телеканалов в "Телекарте Онлайн".
Принимая во внимание перераспределение телевизионной аудитории, а также работая над развитием существующей абонентской базы, Группа компаний "Орион" продолжает активно развивать онлайн-сервисы. С начала 2017 года существенно увеличено число телеканалов в "Телекарте Онлайн", количество скачиваний приложения при этом возросло на 37%. Расширилась линейка умных телевизоров, поддерживающих сервис "мультскрин". С момента запуска раздел "Кинотеатр" набрал более 30 000 посещений, сообщили "Уралинформбюро" в ГК "Орион".
С начала 2017 года мобильный сервис "Телекарта Онлайн" пополнился 30 телеканалами. До конца первого полугодия их число превысит 70. Абонентам, использующим "Телекарту Онлайн" для просмотра телеканалов на планшетах и смартфонах, стали доступны каналы Amedia 1, Amedia 2, "Футбол", "Иллюзион+", "Океан", Slow, Noise, Galaxy, "Т 24", "Живая планета", "Наука", "Моя Планета", "24ДОК". Блок телеканалов для детей пополнили "Детский мир", Da Vinci Learning, Zoo Парк, Ani, "Пингвин ЛоЛо", "Тлум HD". К региональному мультиплексу присоединились каналы "НСК 49", "БСТ" и "Курай".
В мае расширилась линейка умных телевизоров, поддерживающих приложение "Телекарта Онлайн": вслед за Smart TV Samsung и LG, приложение стало доступно для моделей Sony и Philips с Android TV.
С июня к ранее существовавшим пакетам "Базовый" и "Детский" в онлайн-приложении добавился новый блок "Мировое кино", состоящий из 8 фильмовых телеканалов: "Русский роман", "Русский детектив", "Русский бестселлер", "Кино ТВ", "НСТ" ("Настоящее страшное телевидение"), CINEMA и двух каналов международного медиахолдинга SPI – Film Box и Film Art House Box.
Новинки вызвали отклик у пользователей: количество установок мобильного приложения "Телекарта Онлайн" увеличилось на 37% по сравнению с показателями конца 2016 года. За первые 5 месяцев текущего года его скачали более 10 000 человек, общее число скачиваний превысило 39 000.
Сервис "Кинотеатр" также пополнился новыми фильмами, их число превысило 5000. Внедрена удобная система рекомендаций и сортировки контента. На 1 июня общее количество посещений раздела "Кинотеатр" превысило 30000, просмотрено более 10 тысяч единиц фильмового контента.
"Учитывая нарастающую тенденцию ухода зрителей в нелинейное телесмотрение, для повышения их лояльности, операторам традиционного телевидения совершенно необходим сервис для просмотра видеоконтента через интернет. В неменьшей степени он необходим и телеканалам, ведь без него практически невозможно рассчитывать на построение долгосрочных отношений с аудиторией. Мы учитываем в долгосрочных планах нынешний тренд перераспределения зрительского телесмотрения и рекомендуем каналам активнее использовать "мультскрин" платформы для сохранения аудитории. В дополнение к традиционной спутниковой платформе "Телекарта", значительная часть наших каналов уже присутствует на OTT-платформе "Телекарта Онлайн", и мы развиваемся дальше, учитывая интересы наших абонентов", – отметила директор по развитию Группы компаний "Орион" Елена Ячменникова.
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