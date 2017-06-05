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В Среднеуральске директор "мертвой" школы заработала 700 тысячСегодня в 16:16

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Следователи проводят проверку.

В Среднеуральске следователи проверяют доходы директора школы №19 Светланы Лавровой - СОШ уже 10 лет закрыта на реконструкцию, между тем ее руководитель не бедствует.

Как уточнил депутат регионального Заксобрания Дмитрий Ионин, Лаврова является родной сестрой депутата думы Среднеуральска Владимира Черноусова (некогда спикера). Согласно декларации о доходах, только за 2016 год она заработала 706,7 тысячи рублей. Для сравнения: ее супруг принес в семейный бюджет лишь 161,8 тысячи

Помимо прочего, следователи выяснят, почему школу не могут привести в порядок столько лет. После анализа бухгалтерской и хозяйственной документации будет принято соответствующее решение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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