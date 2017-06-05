В Екатеринбурге определили самый образцовый домСегодня в 13:52
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По безаварийному газоснабжению.
АО "Екатеринбурггаз" впервые провело в уральской столице конкурс среди газифицированного жилфонда. Самым образцовым домом стал многоквартирник по адресу улица Щорса, 54.
Службы домовых сетей АО "Екатеринбурггаз" оценивали дома по критериям бесперебойного и безаварийного газоснабжения. Учитывалось общее состояние газового оборудования, своевременность его замены и ремонта. Также обращалось внимание на максимальный охват техобслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, отсутствие нарушений правил его эксплуатации, обеспечение допуска к газоиспользующему оборудованию, надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов, своевременность оплаты поставок газа и работ, профилактика безопасности при использовании газа в быту.
Жюри под председательством гендиректора АО "Екатеринбурггаз" Валерия Боровикова определяло победителей общим суммированием баллов. Дом на улице Щорса, 54 получил наивысшую оценку (24 балла из 25 возможных). УК "Стандарт", в зоне обслуживания которой он находится, было присвоено звание "Лучшей управляющей компании Екатеринбурга", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза".
"Сейчас управляющие компании принято больше ругать, когда вдруг пропали коммунальные блага, на сетях идет ремонт или потребителям доставлены какие-то другие временные неудобства. Мы же решили возродить хорошую советскую традицию и поощрять за добросовестный, кропотливый и зачастую невидимый рядовым потребителям труд. Конкурс проводился совершенно честно и независимо, мы отталкивались не от статуса управляющей компании, престижности дома или его новизны. В газовом хозяйстве самые главные критерии качества – это бесперебойность и безаварийность. А это обоюдная ответственность газовиков, управляющей компании и жителей", - пояснил начальник службы домовых сетей ПУ-1 АО "Екатеринбурггаз" Василий Веревкин.
5 июня, в День охраны окружающей среды, газовики и управляющая компания провели субботник во дворе образцового дома. Гендиректору УК "Стандарт" Андрею Круподерову от АО "Екатеринбурггаз" вручен "газовый факел" и грамота победителя конкурса. На территории Ленинского района "Стандарт" обслуживает 364 многоквартирных дома.
Образцовые дома нашлись и в других районах Екатеринбурга. В Октябрьском - это дом в переулке Волчанский, 3, в Чкаловском - дом по улице Патриса Лумумбы, 56, в Верх-Исетском - дом по улице Ясная, 4, в Железнодорожном – дом по улице Кунарская, 51,в Орджоникидзевском – дом по улице Новаторов, 3.
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