×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Челябинске преобразят площадь РеволюцииСегодня в 17:27

  • Текст

Для начала поменяют ограждения.

В Челябинске приводят в порядок площадь Революции. Для начала старые уличные ограждения поменяют на новые - литые чугунные.

Как рассказал "Уралинформбюро" глава Центрального района Виктор Ереклинцев, замене подлежат 380 метров ограждения - со стороны улиц Цвиллинга, Кирова, Воровского и проспекта Ленина. Цена вопроса - 2,8 миллиона рублей. Контракт с подрядчиком планируется заключить до середины июня, все должно быть готово к 15 июля.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев выступил с инициативой установить и новые литые фонарные столбы в центре города, а также отремонтировать подземные пешеходные переходы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Слияние под знаком Ельцина

Слияние под знаком Ельцина

В УрФУ привыкли ко всему.

Средний Урал в китайском пазле

Средний Урал в китайском пазле

А кто говорил "плохая выставка"?

Грант Путина прошением красен

Грант Путина прошением красен

Кто бы научил!

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×