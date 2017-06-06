Для начала поменяют ограждения.

В Челябинске приводят в порядок площадь Революции. Для начала старые уличные ограждения поменяют на новые - литые чугунные.

Как рассказал "Уралинформбюро" глава Центрального района Виктор Ереклинцев, замене подлежат 380 метров ограждения - со стороны улиц Цвиллинга, Кирова, Воровского и проспекта Ленина. Цена вопроса - 2,8 миллиона рублей. Контракт с подрядчиком планируется заключить до середины июня, все должно быть готово к 15 июля.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев выступил с инициативой установить и новые литые фонарные столбы в центре города, а также отремонтировать подземные пешеходные переходы.