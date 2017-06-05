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Не застрахован - не въезжай: для визита в Таиланд понадобится страховкаСегодня в 18:26

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Медицинская.

Власти Таиланда намерены в ближайшем будущем ввести обязательное медицинское страхование для иностранцев. О планах министерства туризма и спорта азиатской страны со ссылкой на собственные источники пишет The Bangkok Post.

Подразумевается, что при пересечении границы туристы должны будут вместе с паспортом предъявлять страховой полис. Однако ни его стоимость, ни объем покрытия не уточняются, передает "Уралинформбюро".

Впрочем, нововведение не должно стать "препятствием" для гостей Таиланда. Предполагается, что приобрести полис можно будет на приграничном КПП или в специальных торговых аппаратах, которые установят в международных аэропортах.

Необходимость введения обязательного страхования в министерстве объясняют тем, что больницам зачастую приходится за свой счет лечить туристов, пострадавших во время пребывания в Таиланде и не имеющих возможности оплатить свои счета.

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