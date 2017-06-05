После смертельного урагана в Москве.

Глава МЧС России Владимир Пучков выступил с идеей штрафовать синоптиков за неточные и несвоевременные прогнозы погоды, передает "Уралинформбюро".

"Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды", — заявил он 5 июня на селекторном совещании в МЧС. Главный спасатель страны подчеркнул, что наказание рублем в этой сфере может стать наиболее эффективной мерой.

29 мая в ходе урагана в Москве погибли 15 человек и около 200 получили ранения. Совет Федерации пообещал разобраться, почему москвичей не оповестили должным образом. МЧС, в свою очередь, заявило, что прогноз московских метеорологов был неточным и не подпадал под критерии ЧС, так как скорость ветра ожидалась менее 25 метров в секунду.

Следует отметить, что идея штрафовать синоптиков выдвигается не в первый раз. В марте этого года с соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов. Согласно его идее, штраф для физических лиц должен составлять до 10 000 рублей, для юридических – до 20 000.