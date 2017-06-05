Исполнителя уже ищут.

В екатеринбургском микрорайоне Академический обустроят Преображенский парк. Соответствующий тендер уже объявлен застройщиком "РСГ - Академическое".

Начальная цена контракта - почти 30 миллионов рублей. За эту сумму подрядчику предстоит благоустроить первую очередь зеленой зоны, которая в будущем станет центром притяжения района.

Речь идет о части Преображенского парка напротив четырех строящихся жилых домов с экспериментальными для Академического эко-фасадами. Там же находится храм Святых Божьих строителей, где уже вовсю идут службы, хотя строительные работы в церкви еще не закончены, сообщили "Уралинформбюро" в центре информационной политики и рекламы "РСГ-Академическое" (ГК "КОРТРОС").

Стоит отметить, что в Преображенском парке разместятся аттракционы и искусственный пруд из трех каскадов, который соединят с рекой Патрушихой. Также в зеленой зоне расположится трехэтажный дворец дзюдо с площадкой-трансформером для различных видов спорта.