Нападение челябинских подростков на полицейских дошло до СПЧСегодня в 19:08
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Правозащитники едут на Южный Урал.
В Челябинскую область пребудет группа представителей президентского совета по правам человека в России. Предварительно визит намечен на 26 июня 2017 года.
Изначально члены СПЧ намеревались посетить 8 социальных и медицинских учреждений, 8 мест принудительного содержания и провести 6 круглых столов. Однако изучение челябинских проблем показало, что некоторые темы напрасно ушли из повестки правозащитников, пишет в своем блоге руководитель группы СПЧ Андрей Бабушкин.
Дополнительно правозащитники намерены обсудить защиту прав людей, пострадавших от аварий на ПО "Маяк" и разобраться в инциденте с нападением подростков на полицейских во время фестиваля красок Холи в Челябинске. Тогда молодые люди с криками "АУЕ!" пытались перевернуть служебный автомобиль.
Также члены СПЧ поднимут тему преследования адвокатов и правозащитников на Южном Урале. Последнее связано с недавним задержанием бывшего челябинского омбудсмена Алексея Севастьянова на 7 суток за защиту прав владельцев гаражей.
"В любом случае о проблемах соблюдения прав человека в Челябинске мы все равно узнаем: ведь 26 июня прием граждан членами Совета запланирован до 22.30. А это значит, что он вряд закончится и в полночь", - уверен Бабушкин.￼
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