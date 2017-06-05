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Ураган смёл у энергетиков Свердловской области 20 миллионовСегодня в 16:49

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Последствия стихии уже устранены.

Энергетики Среднего Урала полностью восстановили электроснабжение, нарушенное ураганом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "МРСК Урала", ремонтные работы велись в круглосуточном режиме в течение двух суток. Было задействовано более 120 бригад и порядка 150 единиц техники. На помощь свердловским энергетикам пришли коллеги из дочерних обществ ПАО "Россети" - АО "Тюменьэнерго" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья".

Ураган обрушился на Свердловскую область 3 июня. Были зафиксированы нарушения в работе более 60 линий электропередачи классом напряжения 110 кВ, около 10 ВЛ 35 кВ. Также наблюдались многочисленные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Без электроснабжения остались более 100 тысяч жителей региона.

По предварительным подсчетам, экономический ущерб, нанесенный электросетевому комплексу "МРСК Урала" на Среднем Урале, потянул на 20 миллионов рублей.

"Специалисты компании приложили колоссальные трудовые усилия, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть свет в дома жителей. Учитывая те масштабы повреждений, которые нанесла стихия, персонал уверенно справился с задачами по возобновлению бесперебойного электроснабжения", - отметил гендиректор ОАО "МРСК Урала" Сергей Дрегваль.

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