Не доехать до 3 населенных пунктов.

Часть трассы Екатеринбург-Курган закрыли ради ремонта железнодорожного переезда под селом Логиново. В связи с этим изменили свое движение и общественные автобусы. С 4 по 11 июня нельзя будет доехать до Логиново, поселка Марамзино, деревни Златогорова, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре Южного Автовокзала. Автобусы №530, №536 и №618 отправятся в объезд.