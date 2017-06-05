По итогам весны.

Югра заняла 61 место (из 85) в "Экологическом рейтинге субъектов РФ" по итогам весны 2017 года. Это худший показатель среди регионов "тюменской матрешки": Ямал занял 30 место, Тюменская область - на 12 строчке, передает "Уралинформбюро".

Рейтинг, составленный общероссийской общественной организацией "Зеленый патруль", с большим отрывом возглавляет Тамбовская область, 2 и 3 места рейтинга с одинаковым результатом поделили между собой Алтайский край и Республика Алтай. Также в Топ-10 вошли Республика Чувашия, Ульяновская и Белгородская области, Москва, Санкт-Петербург, Ростовская и Курская области.