В противном случае на них подадут в суд.

Екатеринбуржцам придется за свой счет привести в единообразный вид фасады более 2 тысяч многоэтажек, расположенных вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018. Об этом 5 июня заявил главный художник города Дмитрий Фогель, передает "Уралинформбюро".

Речь идет о домах, расположенных рядом с Центральным стадионом, на выезде из города в сторону Кольцовского тракта, а также на проспекте Космонавтов, улицах Волгоградской, Серафимы Дерябиной, Студенческой, Фурманова, Шаумяна, Бакинских Комиссаров, Фронтовых Бригад, Крестинского и Белинского. Жильцы этих многоквартирников сначала должны утвердить паспорта фасадов. Там будет прописано, в частности, должны ли быть остеклены балконы зданий. Затем горожанам придется самостоятельно или снять остекление со всех балконов, либо напротив застеклить все конструкции. Кроме того, собственникам коммерческих помещений на первых этажах необходимо будет оформить входные группы в одном стиле.

На тех, кто не захочет вкладываться в работы, чиновники мэрии подадут в суд, добавил и.о. начальника управления мэрии по муниципальному жилищному контролю Александр Брагин.