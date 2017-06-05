В рамках конкурса.

В ООО "Газпром добыча Ямбург" прошел фотоконкурс "Наш дом – планета Земля", посвященный Году экологии, объявленному в России и ПАО "Газпром".

35 работников компании, которые трудятся в Новом Уренгое, на Ямбургском и Заполярном месторождениях, представили на суд жюри 298 фотографий.

Кроме качества и содержания снимков, оценивалось мастерство исполнения, оригинальность сюжета, колорит и наглядность, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.

По итогам конкурса победителем стал машинист технологических компрессоров газопромыслового управления Хафиза Самигулова, сделавший фотографию "Охотник".

Второе и третье места заняли работы "Первый снег" и "Все цветет". Снимки были сделаны мастером по исследованию скважин управления разработки и лицензирования месторождений Александром Романовым и инженером управления организации реконструкции и строительства основных фондов Ильей Силиным.