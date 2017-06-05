Осужденного за злоупотребление полномочиями.

Полицейские Зауралья готовят коллективный иск в суд на своего бывшего начальника - Игоря Решетникова. Ранее, в апреле 2017 года, он был осужден за злоупотребление полномочиями.

Речь идет о подчиненных Решетникова, которые после ранений должны были проходить реабилитацию в центре "Болдинцево". Однако никакого лечения они не получали. Экс-начальник полиции использовал "Болдинцево" в личных целях: организовывал там праздники и банкеты, отдыхал с семьей и друзьями.

Всего в течение апреля 2011 - июня 2015 года на содержание центра было потрачено не менее 12 миллионов рублей из федеральной казны, сообщили "Уралинформбюро" в юридической компании "БлагоМед", где и занимаются подготовкой коллективного иска.

Стоит напомнить, что в ранее Решетников был приговорен к 3 годам условно. Кроме того, суд обязал бывшего полицейского выплатить 14,7 миллиона рублей ущерба.

По версии следствия, экс-глава регионального УМВД неправомерно распоряжался деньгами, выделенными на проектирование Центра кинологической службы (ЦКС) по линии гособоронзаказа. В декабре 2012 и в августе 2013 года он подписал акты сдачи-приемки выполненных работ, хотя проект ЦСК готов не был. Однако подрядчику необоснованно было перечислено 2 миллиона рублей.

Ранее по теме:

Экс-главе УМВД Зауралья дали 3 года