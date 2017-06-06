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Пострадавший во время урагана в Подмосковье 8-летний мальчик скончался05 июня в 20:00

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В больнице.

Пострадавший во время урагана в Подмосковье 8-летний мальчик скончался в больнице, пишет "Лента.ру". Таким образом, число жертв выросло до 16.

На маленького жителя Люберец во время разгула стихии рухнуло дерево. С травмами его доставили в реанимацию. Позже он умер не приходя в сознание, передает "Уралинформбюро".

Непогода накрыла Москву и Подмосковье 29 мая. Пострадали около 200 человек. 3 июня ураган пришел и на Урал. В Нижнем Тагиле екатеринбуржца насмерть придавило рухнувшим деревом. В Волчанске после удара молнии в бане заживо сгорел уроженец Кореи. Жителю Верхней Салды, на которого упало дерево, пришлось ампутировать обе ноги. В Нижнем Тагиле помощь медиков потребовалась 8 пострадавшим.

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