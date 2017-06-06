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Катар уличили в финансировании террористовСегодня в 08:09

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США знали об этом.

Восемь стран разорвали дипломатические отношения с Катаром из-за информации о финансировании страной международных террористов. Утром 5 июня о таком решении сообщили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские эмираты. В течение дня к ним присоединились Йемен, Мальдивские острова, власти восточной части Ливии и Маврикий, пишут федеральные СМИ.

По данным Financial Times, власти Катара перечислили террористам около миллиарда долларов в качестве выкупа за 26 членов королевской семьи, захваченных во время охоты в Южном Судане, и еще 50 человек, которых в Сирии удерживали террористы.

В разгоревшемся скандале оказались замешаны и США. Портал WikiLeaks опубликовал электронную переписку бывшего госсекретаря Хилари Клинтон, подтверждающую, что власти Штатов знали о переводе Катаром денег террористам.

"Необходимо использовать наши дипломатические и традиционные разведывательные активы, чтобы оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые оказывают подпольную финансовую поддержку ИГИЛ и другим радикальным суннитским группировкам в регионе", — говорится в письме экс-кандидата в президенты США главе ее предвыборного штаба Джону Подесте. Примечательно, что сообщение датировано 17 августа 2014 года, передает "Уралинформбюро".

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