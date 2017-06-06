Третьяка бросили на защиту екатеринбургского РостелекомаСегодня в 08:23
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От разгневанных родителей.
Константин Третьяк возглавил Екатеринбургский филиал Ростелекома. Ранее он руководил подразделением оператора связи на Ямале.
Одной из первоочередных проблем Третьяка станет суд с екатеринбуржцами, которые утверждают, что не смогли записать своих детей в первый класс гимназии №99 из-за "падения" сайта госуслуг 1 февраля. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", работу сайта поддерживает Ростелеком.
20 июня в Орджоникидзевском райсуде начнется предварительное судебное заседание по иску более 20 родителей, планировавших на учебу своих чад в "английской" гимназии на Уралмаше. Но 50 из 75 мест в трех первых классах заняли дети с временной пропиской. А оставшихся без парты 35 "местных" мальчиков и девочек глава департамента образования Екатерина Сибирцева запланировала пристроить в дополнительно открываемый класс в расположенной поблизости школе №136.
Руководство департамента утверждает, что при зачислении были соблюдены права всех претендентов - как "местных", так и "временщиков". Просто кому-то в ночь на 1 февраля 2017 года повезло больше в момент зависания сайта госуслуг, где велась электронная запись, и они пробились на заветные места.
Авторы коллективного иска требуют аннулировать результаты зачисления в гимназию №99, поскольку у них не было объективной возможности подать заявления из-за сбоя работы сайта, которую обеспечивал Екатеринбургский филиал ПАО "Ростелеком".
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