Речь идет только о биометрических документах.

В России могут подорожать госпошлины на получение загранпаспортов и водительских прав. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила инициативу. Если ее поддержат на заседании правительства, то законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы.

Так, госпошлины на получение водительских прав нового поколения предлагается повысить с 2 000 до 3 000 рублей. Биометрические паспорта подорожают с 3 500 до 5 000 рублей (для детей - с 1500 до 2500 рублей).

По словам экспертов, увеличение госпошлин связано с ростом себестоимости данных услуг. "Так как паспорт будет содержать более широкий набор биометрических данных, возникает вопрос по хранению этих данных, соответствующего программного обеспечения и другого", - прокомментировал РИА "Новости" первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков.

Стоимость документов старого образца при этом не изменится, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что МВД РФ заявляло о намерении поднять госпошлины почти год назад - в августе 2016 года.