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Lada California впечатлила екатеринбуржцевСегодня в 10:12

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Концепт-кар "прибыл" из Тольятти.

Будущее российской Lada обрисовали в Екатеринбурге. Изюминкой XIII международной выставки Automania-2017 Lucky, прошедшей в Уральском государственном архитектурном университете, стал проект тольяттинского дизайнера Дениса Понятова, передает "Уралинформбюро".

Представленный им концепт-кар Lada California смахивает на компиляциею седанов "АвтоВАЗа" и кроссоверов MINI. Предполагается, что сохранивший стилистику современного дизайна Lada X автомобиль вберет в себя все лучшие качества короткобазной Lada 4x4, но будет оснащен более актуальными агрегатами.

Одной из его особенностей может стать увеличение объема кузова за счет выдвигающихся вставок.

Всего на выставку было прислано более 50 различных работ от дизайнеров-любителей и профессионалов, работающих на различные автокомпании такие, как Citroen, Peugeot и Volkswagen.

Пока дизайнеры мечтают о будущем отечественного автопрома, на "АвтоВАЗе" заговорили о планах по созданию летающего автомобиля. "У нас есть отличная возможность для производства таких машин потому, что в качестве нашего акционера выступает "Ростех" - тут может быть потенциал на будущее. Мы могли бы рассматривать такого рода проект вместе с "Ростехом", но это случится не раньше, чем через лет 20", - заявил в интервью RNS президент "АвтоВАЗа" Николя Мор.

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