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Юных магнитогорцев зачаровала красота кипящего металла Сегодня в 11:02

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Конкурс рисунков собрал более 300 участников.

В Магнитогорском историко-краеведческом музее открылась выставка детского рисунка "Красота кипящего металла", приуроченная к 85-летию ММК. На экспозиции представлены работы более 300 художников в возрасте от 5 до 17 лет - воспитанников художественной школы, детского сада и трех школ искусств.

Чтобы дети смогли познакомиться с производством, для них организовали виртуальную экскурсию - по требованиям техники безопасности доступ юных магнитогорцев в цеха ММК запрещен. В основу компьютерного тура легли видеоролики, фотографий и небольшие фильмы о комбинате, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК".

Членам жюри, в число которых вошли представители "Союза молодых металлургов", было очень нелегко выбрать победителя. Более двадцати призеров СММ отметил подарочными сертификатами в художественный гипермаркет. Лучшие рисунки станут главным украшением ледовой арены на праздновании Дня металлурга.

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