За 7,5 миллиона рублей.

Новый реанимобиль для новорожденных появился в Челябинской областной детской больнице. Теперь у ОДКБ три таких машины и еще одна - для детей постарше.

Деньги на покупку реанимобиля - 7,5 миллиона рублей - были выделены из регионального бюджета. Он представляет собой реанимационную палату на колесах. Там установлено самое современное оборудование: инкубатор, аппарат ИВЛ, шприцевые дозаторы, электроотсос.

От предыдущих реанимобилей новичок отличается наличием аппарата для обеззараживания воздуха в салоне и более современным аппаратом искусственной вентиляции легких, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе минздрава Челябинской области.