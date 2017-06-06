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Для челябинских новорожденных пригнали новый реанимобильСегодня в 10:36

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За 7,5 миллиона рублей.

Новый реанимобиль для новорожденных появился в Челябинской областной детской больнице. Теперь у ОДКБ три таких машины и еще одна - для детей постарше.

Деньги на покупку реанимобиля - 7,5 миллиона рублей - были выделены из регионального бюджета. Он представляет собой реанимационную палату на колесах. Там установлено самое современное оборудование: инкубатор, аппарат ИВЛ, шприцевые дозаторы, электроотсос.

От предыдущих реанимобилей новичок отличается наличием аппарата для обеззараживания воздуха в салоне и более современным аппаратом искусственной вентиляции легких, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе минздрава Челябинской области.

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