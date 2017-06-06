Претензий предостаточно.

Ямальские прокуроры нашли нарушения прав несовершеннолетних в гыданской школе-интернате, прославившейся нападением учеников на педагога.

Проверку надзорное ведомство начало после коллективной жалобы учителей губернатору на насилие со стороны воспитанников. Инцидент для одного из учеников закончился реальным сроком. По сообщениям местных СМИ, подростки держат в страхе весь поселок.

Проверка вскрыла, что в интернате не все гладко и со стороны администрации. Не соблюдаются требования хранения продуктов и пищевых отходов, выявлена утечка сточных вод. Школа нарушала нормы учебной нагрузки, в спортивном зале не было инвентаря для занятий, не работали досуговые кружки. Ученики не получали постельного белья и средств личной гигиены. Нарушались требования по жилой площади и пожарной безопасности. Не был оснащен медицинский кабинет.

Прокуратура внесла представления на имя и.о. директора школы и главы администрации Тазовского района. К дисциплинарной ответственности привлечены 10 должностных лиц, в том числе директор районного департамента образования. Местные власти уже составили план устранения нарушений, сообщили "Уралинформбюро" в окружном надзорном ведомстве.

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