Автоинспекторы закрывали глаза на мигрантов.

Екатеринбургские общественники требуют провести прокурорскую проверку в отношении ГИБДД за отказ проверять водителей-иностранцев. Как сообщили "Уралинформбюро" в организации "Гражданский патруль", жалоба в региональное надзорное ведомство была направлена 5 июня.

В частности, общественников возмутила позиция начальника ГИБДД Екатеринбурга Вадима Буйдалина. Он заявил журналистам, что автоинспекторы будут закрывать глаза на мигрантов с иностранными правами, поскольку есть соответствующее распоряжение руководства.

"Любое игнорирование запретов, установленных федеральным законодательством, а тем более сопровождаемое и поддерживаемое полицией, в первую очередь свидетельствует о недобропорядочности правоохранительных органов", - прокомментировал руководитель отделения "Гражданского патруля" в Екатеринбурге Роман Тихонов.

Кроме того, общественники требуют от прокуроров провести внеплановую проверку перевозчиков, нанимающих гастарбайтеров.

В пресс-службе региональной прокуратуры "Уралинформбюро" пояснили, что пока не зарегистрировали заявление. На эту процедуру может уйти до трех дней. В ведомстве добавили, что будут проводить проверку только в отношении ГИБДД: "Жалобу на перевозчиков мы передадим в Госавтоинспекцию, поскольку это не наша компетенция".

Федеральный закон, запрещающий водителям-мигрантам без отечественных прав садиться за руль, вступил в силу 1 июня 2017 года. За каждого такого шофера перевозчикам грозит штраф до 50 тысяч рублей, самому водителю - до 30 тысяч. Дважды пойманных за рулем гастарбайтеров-бесправников депортируют.

Санкции вынудили транспортные компании отказаться от услуг таких водителей - на маршрутах стало меньше автобусов, и транспорт сейчас переполнен.

Ранее по теме:

ГИБДД Екатеринбурга пощадит "шайтан-водил"