Без электричества оказались почти 14 000 человек.

В Сатке полностью восстановлено электроснабжение Западного района. Из-за технологическое нарушения на ПС 110/6 кВ "Западная" без света остались 13 800 человек.

Повреждение первой секции 6 кВ привело к отключению воздушной линии электропередачи 110 кВ "Сатка – Западная". Оперативно-выездная бригада Златоустовских электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" незамедлительно приступила к аварийно-восстановительным работам. В целях безопасности была обесточена и вторая секция 6 кВ - без света оказался Западный район Сатки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "МРСК Урала".

Для подключения социальной объектов и населения были использованы 6 резервных дизель-генераторов.

В настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объеме.