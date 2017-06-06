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"Уральские авиалинии" увеличивают число рейсов к морюСегодня в 12:55

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Из Екатеринбурга.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" вводит дополнительные вылеты в Сочи и Симферополь из Екатеринбурга и обратно.

Добавочные рейсы У6-527/528 из уральской столицы в Симферополь будут выполняться с 10 июня по 1 октября 2017 года.

В Сочи в июне еженедельно планируется отправлять до 12 лайнеров. Дополнительные рейсы под номером У6-523/524 намечены на 17, 18, 24 и 25 июня, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

Ежедневные рейсы на российский юг из Екатеринбурга "Уральские авиалинии" выполняют все лето. Ознакомиться с актуальным расписанием и приобрести билеты можно на сайте авиакомпании, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра 8-800-7700-262, а также в авиакассах.

"Уральские авиалинии" входят в топ ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-апрель 2017 года. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 42 авиалайнера (23 - А320, 12 - А321 и 7 - А319).

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