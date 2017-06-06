"Уральские авиалинии" увеличивают число рейсов к морюСегодня в 12:55
- Текст
Из Екатеринбурга.
Авиакомпания "Уральские авиалинии" вводит дополнительные вылеты в Сочи и Симферополь из Екатеринбурга и обратно.
Добавочные рейсы У6-527/528 из уральской столицы в Симферополь будут выполняться с 10 июня по 1 октября 2017 года.
В Сочи в июне еженедельно планируется отправлять до 12 лайнеров. Дополнительные рейсы под номером У6-523/524 намечены на 17, 18, 24 и 25 июня, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.
Ежедневные рейсы на российский юг из Екатеринбурга "Уральские авиалинии" выполняют все лето. Ознакомиться с актуальным расписанием и приобрести билеты можно на сайте авиакомпании, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра 8-800-7700-262, а также в авиакассах.
"Уральские авиалинии" входят в топ ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-апрель 2017 года. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 42 авиалайнера (23 - А320, 12 - А321 и 7 - А319).
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:41
В Зауралье грузовик смял легковушку - погиб человек
Еще трое пострадали.Сегодня в 15:32
Столичный тренд на снос хрущевок не минует регионы
Москва – лишь первая ласточка.Сегодня в 15:16
Преподаватель из Магнитогорска ответит в суде за изнасилование школьницы
И нападение с ножом на прохожего.Сегодня в 15:11
В Богдановиче пенсионер на Matiz сбил 8-летнего мальчика
И скрылся с места ДТП.Сегодня в 15:08
Малый бизнес отлучают от "долевки"
Ради дюжины крупных девелоперов?Сегодня в 14:51
Ураган разорил Свердловскую область на 170 миллионов
Последствия будут расхлебывать до конца июня.Сегодня в 14:41
Свердловские бизнесмены отправятся на Российско-Китайское ЭКСПО
В Харбин.Сегодня в 14:22
Дожди оккупировали Средний Урал на все лето
Тепло придет в регион только в июле.Сегодня в 14:16
В лесу под Ноябрьском туристы нашли останки пропавшего мужчины
Его искали с Нового года.Сегодня в 14:09
Совет Европы не увидит российских миллионов
Финансирование заблокировано в ответ на санкции.Сегодня в 13:59
В Прикамье директор школы попала под "уголовку"
Из-за "мертвых душ".Сегодня в 13:49
В Миассе на свалке нашли обгоревший труп мужчины
Его личность устанавливают.Сегодня в 13:47
Южноуралец изрезал бабушку и угрожал убить полицейских
Он состоит на учете у психиатра.Сегодня в 13:43
РЖД убили надежду екатеринбуржцев на вторую ветку метро
Компания отказалась принять подземку на баланс.Сегодня в 13:26
Облсуд пересмотрит приговор по делу о пытках в полиции Заречного
В конце июня.
Главные новости
- Сегодня в 15:32Столичный тренд на снос хрущевок не минует регионы
- Сегодня в 15:08Малый бизнес отлучают от "долевки"
- Сегодня в 14:51Ураган разорил Свердловскую область на 170 миллионов
- Сегодня в 14:22Дожди оккупировали Средний Урал на все лето
- Сегодня в 12:51Слияние под знаком Ельцина
Аналитика
Слияние под знаком Ельцина
В УрФУ привыкли ко всему.
Средний Урал в китайском пазле
А кто говорил "плохая выставка"?
Грант Путина прошением красен
Кто бы научил!