Тепло придет в регион только в июле.

Осадки в Свердловской области будут идти все летние месяцы. Об этом 6 июня сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко: "К сожалению, без дождей не обойдется. Они будут идти практически все лето. Мы прогнозируем большое количество осадков".

В июне на территории области ожидается в среднем плюс 13 градусов. Только к концу месяца воздух будет прогреваться до плюс 17−23. Зато июль будет теплее климатической нормы на пару градусов – ожидается около плюс 19-21. Третий месяц лета будет в пределах климатической нормы, передает "Уралинформбюро".