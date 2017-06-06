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На Марсе плескался огромный океанСегодня в 16:06

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Формируя рельеф.

Исследователи из Университета Северного Иллинойса (США) выяснили происхождение марсианского рельефа. Научные материалы они разместили в онлайн-журнале Nature Communications.

По мнению ученых, много лет назад на Красной планете было гораздо больше воды, чем считалось ранее, а климат был влажным и теплым, передает "Уралинформбюро".

Для определения объема исчезнувшего океана специалисты проанализировали цифровую модель поверхности Марса. Затем они оценили глубину долин и интенсивность процессов эрозии. Они пришли к выводу, что создателем рельефа Красной планеты был крупный водоем - как минимум в 10 раз больше, чем показывали предыдущие исследования.

По приблизительным подсчетам, миллиарды лет назад на Марсе плескалось около 6,86×1017 кубометров воды.

Стоит отметить, что ранее марсоход Curiosity обнаружил на планете белый песок, похожий на осадочные породы водного происхождения.

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