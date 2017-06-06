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Столичный тренд на снос хрущевок не минует регионыСегодня в 15:32

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Москва – лишь первая ласточка.

Программа реновации жилья после обкатки в Москве может быть распространена на всю Россию. Об этом 6 июня сообщил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

"Это пилотный законопроект, который такой шаблонный, по которому мы в дальнейшем будем вносить поправки или закон принимать по России всей. Поэтому мы отрабатывать будем эти вопросы на Москве, потому что она более с пониманием относится", - цитирует депутата РИА "Новости".

В настоящее время проект программы готовится для столицы. Сегодня комитет Госдумы скорректировал документ, учтя свыше сотни предложений. Второе чтение законопроекта состоится в нижней палате парламента 9 июня, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что идея реновации столичного жилфонда, предполагающая снос более 4000 хрущевок и возведение вместо них новых домов, вызвала неоднозначную реакцию - люди испугались неравнозначного обмена. В Москве состоялся масштабный митинг против этих планов, однако после организованного властями опроса горожан Собянин заявил, что большинство москвичей поддерживает проект.

В скорректированном документе четко прописываются все нюансы. В частности, жителям домов, подлежащих сносу, должна быть предоставлена равнозначная квартира в том же районе либо компенсирована стоимость жилья. Кроме того, участники программы освобождаются от уплаты взносов на капремонт со дня исключения дома из списка подлежащих восстановлению.

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