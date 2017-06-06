На год.

Бывший уполномоченный по правам человека Челябинской области Алексей Севастьянов лишен водительских прав сроком на 1 год. Решение вынес мировой судья Центрального района южноуральской столицы.

Несмотря на все возражения Севастьянова, было доказано, что он 14 апреля 2017 года скрылся с места аварии. "В результате ДТП автомобилю потерпевшего были причинены повреждения переднего бампера, капота, решетки радиатора и рамки государственного регистрационного знака", - пояснили "Уралинформбюро" в инстанции.

Выяснилось также, что правозащитник уже не первый раз скрывается с места ДТП. Это стало отягчающим обстоятельством при вынесении решения. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.