Из Сочи.

С 6 по 16 июня 2017 года пассажиры "Уральских авиалиний" могут со скидкой приобрести билет на направлении Сочи – Тель-Авив – Сочи. Стоимость перелета туда-обратно составляет от 12020 рублей, включая все сборы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

Сочи – популярное место отдыха туристов всех стран, которое в последнее время стало еще интереснее. Там есть все, что нужно для отдыха с семьей или друзьями: пляжи Черного моря, оздоровительные санатории, ночные клубы, знаменитые Олимпийские объекты, горные тропы и водопады.

Отправляющиеся в Тель-Авив по достоинству оценят чистейшие пляжи, древние памятники архитектуры, парк Сафари, Старый город Яффо и, конечно, целебные воды на курортах Мертвого моря.

Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра 8-800-7700-262 или авиакассах.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь - апрель 2017 года. В 2016 году ее услугами воспользовались 6,4 миллиона человек по более чем 200 направлениям. В парк воздушных судов перевозчика 42 самолета европейского концерна Airbus (23 - А320, 12 - А321 и 7 - А319).