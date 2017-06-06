Крайнего Севера.

Работники ООО "Газпром добыча Ямбург" победили в международном конкурсе проектов "Мир и согласие" неправительственного экологического фонда имени И.В. Вернадского.

"Инновационную комплексную технологию оздоровления ландшафтов Крайнего Севера Сибири" жюри признало лучшей в номинации "Сохранение биоразнообразия и оздоровление ландшафтов", сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ Общества.

Руководителем проекта является генеральный директор ООО "Газпром добыча Ямбург" Олег Арно.

В состав рабочей группы входят заместитель главного инженера по научно-технической работе и экологии компании Анатолий Арабский (доктор технических наук), а также главный научный сотрудник ООО "Газпром ВНИИГАЗ" и Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН Владимир Башкин (доктор биологических наук, профессор).

Вместе с ними разрабатывают технологию ведущий научный сотрудник Института фундаментальных проблем биологии РАН Рауф Галиулин (доктор географических наук), начальник отдела охраны окружающей среды "Газпром добыча Ямбург" Лариса Соловищук, заместитель начальника отдела охраны окружающей среды Оксана Маклюк (кандидат географических наук) и ведущий инженер отдела охраны окружающей среды Венер Мурзагулов (кандидат технических наук).

Научно-исследовательский проект по своей сути является методологией комплексной инновационной технологии оздоровления ландшафтов Крайнего Севера Сибири, в том числе и на территориях добычи природного газа.

Технологические решения отрабатывались и проверялись на лицензионных участках ООО "Газпром добыча Ямбург" на Тазовском полуострове и острове Белый в Карском море.

В ходе изучения индивидуальных особенностей местных торфов была разработана комплексная технология, последовательно решающая задачи рекультивации тундровых почв с использованием торфа. Параллельно исследователи создали диагностику хронического и аварийного загрязнения почв тяжелыми металлами. Данная комплексная технология защищена 4 патентами на изобретения Российской Федерации, полученными в 2017 году.