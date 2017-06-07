Санатории Свердловской области увеличат вместимостьСегодня в 12:23
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Если найдутся лишние деньги.
Министерство здравоохранения Свердловской области проработает возможность увеличения объемов бесплатной медицинской помощи в больницах восстановительного лечения.
Такую информацию 6 июня озвучила замминистра здравоохранения региона Нонна Кивелева в ответ на вопрос депутата регионального Заксобрания Евгения Зяблицева, передает "Уралинформбюро".
"У меня очень много жалоб на невозможность получения направления от участковых терапевтов на восстановительное лечение в санатории, такие как "Чусовское озеро", "Руш", "Маян". С чем это связано? Может быть с тем, что эти санатории слишком увлеклись зарабатыванием денег?", - поинтересовался парламентарий.
Нонна Кивелева пояснила, что объемов бесплатной помощи, квотируемой по профильной госпрограмме, просто недостаточно для всех желающих. "Я понимаю, что вопрос вызван тем, что эти объемы бесплатной медицинской помощи малы. Вероятно, этот вопрос мы, совместно с фондом (обязательного медицинского страхования - прим.ред), на комиссии будем рассматривать", - пояснила чиновница.
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