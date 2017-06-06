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На Среднем Урале 80% мигрантов провалили экзамен на праваСегодня в 18:52

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Их не допустят до вождения.

Госавтоинспекция Свердловской области готова к массовому приему экзаменов у водителей-мигрантов, которые собираются управлять общественным транспортом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, утвержден график работы экзаменационных подразделений. На сегодняшний день за правами российского образца обратилось 70 человек. Из них лишь 20% сдали теоретический экзамен по ПДД, их допустят к практическому вождению.

Следует отметить, что на территории Екатеринбурга 25 перевозчиков пользуются услугами водителей-иностранцев. У 20 из них остаются шоферы без отечественных прав - их не выпускают на линию с 1 июня 2017 года, поскольку вступил в силу закон, запрещающий таким водителям садиться за руль. Из-за этого в городе стало меньше автобусов, оставшийся транспорт переполнен.

Ранее начальник ГИБДД Екатеринбурга Вадим Буйдалин заявил, что на мигрантов с иностранными правами будут закрывать глаза, поскольку есть соответствующее распоряжение руководства. Эта позиция возмутила общественников, которые потребовали провести прокурорскую проверку в отношении Госавтоинспекции.

Ранее по теме:
"Шайтан-водилы" довели ГИБДД до прокурорской проверки

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