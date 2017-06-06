В год.

Выплаты по программе продовольственной помощи малоимущим россиянам составят около 10 тысяч рублей на человека в год. Начисление будет проходить ежемесячно. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, пишут федеральные СМИ.

Как ранее писало "Уралинформбюро", во второй половине 2018 года в России планируется запуск программы продовольственной помощи малоимущим. Люди будут получать специальные талоны, по которым можно получать любые продукты отечественного производства (кроме алкоголя и табака).



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