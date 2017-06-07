Госдума "наделит" животных чувством боли и страхаСегодня в 08:51
- Текст
Закон примут до осени.
Закон о жестоком обращении с животными, одобренный в первом чтении еще в 2011 году, будет принят в самое ближайшее время. Такое заявление в интервью "Коммерсанту" сделал спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Я почти на сто процентов уверен, что закон во втором чтении, да и в третьем, и в Совете Федерации будет принят до окончания этой летней сессии. Вы знаете, я не могу вспомнить какой-то законопроект, который получал такое количество предложений, поправок. По-моему, учли все что только можно. И невозможно", - рассказал Иванов.
По его словам, все, что было в первом чтении, будет зачеркнуто и забыто - по сути, закон пишется заново: "Здесь надо соблюсти баланс, осторожно регулировать требования к обращению и содержанию животных. С одной стороны, обеспечить безопасность людей, если мы говорим о собаках. [...] А с другой стороны, необходимо обеспечить гуманное отношение к животным. Впервые в российской истории в законе будет констатировано, что животное может испытывать чувство страха, чувство боли... А до этого-то у нас животное считалось вещью".
Он добавил, что в федеральном законе будут прописаны общие правила - нюансы должны отрегулировать региональные власти. В числе принципиальных моментов - установление правительством РФ перечня животных, которых запретят содержать в многоквартирных домах, передает "Уралинформбюро". Прежде всего речь идет о хищниках и ядовитых существах.
Следует отметить, что в Екатеринбурге самой резонансной историей о жестоком обращении с животными стала голодная смерть 18 бродячих собак и кошек. Их держала у себя Анна Старикова, которая брала бродяжек у зоозащитников. Девушка снимала частный дом на Уктусской и получала на содержание животных пожертвования, однако кормить питомцев и не думала.
В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Она предусматривает максимальное наказание до 1 года ограничения свободы или арест до 6 месяцев. Однако зоозащитники рассчитывают, что Стариковой предъявят еще и обвинение в мошенничестве, за которое могут дать до 10 лет колонии.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 08:59
Погибший в Югре пилот гидросамолета был пьян
И не имел профессиональной подготовки.Сегодня в 08:51
Госдума "наделит" животных чувством боли и страха
Закон примут до осени.Сегодня в 08:20
В Челябинске прохожие нашли пакет с человеческой головой
И конечностями.Сегодня в 08:16
Генпрокуратура "сдала" свердловского экс-министра транспорта в суд
Сидоренко обвиняется в незаконном предпринимательстве.Сегодня в 07:54
Фасад футбольного бунта
На улицах Екатеринбурга.06 июня в 20:14
Суд повторно арестовал счета и недвижимость Юревича
Защита обжалует это решение.06 июня в 19:57
Малоимущим россиянам выделят на продукты по 10 000 рублей
В год.06 июня в 19:24
Жительница Магнитогорска зарезала подругу из-за сумки
И села на 15 лет.06 июня в 18:58
Мэрия Екатеринбурга обогнала МУГИСО по заработку на рекламе
В сотни раз.06 июня в 18:52
На Среднем Урале 80% мигрантов провалили экзамен на права
Их не допустят до вождения.06 июня в 18:39
Свердловчане пополнили областной бюджет на 58 миллиардов
За год.06 июня в 18:32
Су-27 "отпугнул" от границы РФ американский бомбардировщик
B-52 засекли над Балтикой.06 июня в 18:20
Екатеринбуржец на УАЗе сбил 14-летнюю девочку на самокате
На светофоре.06 июня в 18:12
Екатеринбург нарезали по старинке
Высказано свыше 200 замечаний.06 июня в 17:59
"Газпром добыча Ямбург" наградили за оздоровление ландшафтов
Крайнего Севера.
Главные новости
- Сегодня в 08:59Погибший в Югре пилот гидросамолета был пьян
- Сегодня в 08:51Госдума "наделит" животных чувством боли и страха
- Сегодня в 08:20В Челябинске прохожие нашли пакет с человеческой головой
- Сегодня в 08:16Генпрокуратура "сдала" свердловского экс-министра транспорта в суд
- Сегодня в 07:54Фасад футбольного бунта
Аналитика
Фасад футбольного бунта
На улицах Екатеринбурга.
Слияние под знаком Ельцина
В УрФУ привыкли ко всему.
Средний Урал в китайском пазле
А кто говорил "плохая выставка"?