Закон примут до осени.

Закон о жестоком обращении с животными, одобренный в первом чтении еще в 2011 году, будет принят в самое ближайшее время. Такое заявление в интервью "Коммерсанту" сделал спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Я почти на сто процентов уверен, что закон во втором чтении, да и в третьем, и в Совете Федерации будет принят до окончания этой летней сессии. Вы знаете, я не могу вспомнить какой-то законопроект, который получал такое количество предложений, поправок. По-моему, учли все что только можно. И невозможно", - рассказал Иванов.

По его словам, все, что было в первом чтении, будет зачеркнуто и забыто - по сути, закон пишется заново: "Здесь надо соблюсти баланс, осторожно регулировать требования к обращению и содержанию животных. С одной стороны, обеспечить безопасность людей, если мы говорим о собаках. [...] А с другой стороны, необходимо обеспечить гуманное отношение к животным. Впервые в российской истории в законе будет констатировано, что животное может испытывать чувство страха, чувство боли... А до этого-то у нас животное считалось вещью".

Он добавил, что в федеральном законе будут прописаны общие правила - нюансы должны отрегулировать региональные власти. В числе принципиальных моментов - установление правительством РФ перечня животных, которых запретят содержать в многоквартирных домах, передает "Уралинформбюро". Прежде всего речь идет о хищниках и ядовитых существах.

Следует отметить, что в Екатеринбурге самой резонансной историей о жестоком обращении с животными стала голодная смерть 18 бродячих собак и кошек. Их держала у себя Анна Старикова, которая брала бродяжек у зоозащитников. Девушка снимала частный дом на Уктусской и получала на содержание животных пожертвования, однако кормить питомцев и не думала.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Она предусматривает максимальное наказание до 1 года ограничения свободы или арест до 6 месяцев. Однако зоозащитники рассчитывают, что Стариковой предъявят еще и обвинение в мошенничестве, за которое могут дать до 10 лет колонии.