Ему было 70 лет.

В Британии 70-летний миллионер Дерек Мид стал жертвой собственной собаки. Инцидент произошел 3 июня в деревне Хьюиш в Северном Сомерсете, на принадлежащей магнату ферме, передает "Уралинформбюро".

Предположительно, пес запрыгнул в кабину трактора, случайно нажал на рычаг - машина пришла в движение и задавила мужчину, пишет газета Telegraph. Местные власти эту версию пока не подтвердили. Согласно официальному заявлению, миллионер скончался от сердечного приступа, вызванного попаданием под трактор-погрузчик.

Дерек Мид сделал миллионное состояние на изготовлении молочных и мясных продуктов, он входил в руководство Национального союза фермеров Великобритании.