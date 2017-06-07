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Американцы берутся воскрешать мертвецовСегодня в 11:08

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После черепно-мозговых травм.

Американская биотехнологическая компания Bioquark (Филадельфия) готовится к проведению уникального эксперимента по оживлению умершего мозга. Исследования начнутся уже в этом году в одной из стран Латинской Америки, передает "Уралинформбюро".

Ученые планируют за 15 дней восстановить функционирование умершего головного мозга. Для этого они намерены сразу после смерти ввести пациенту ранее взятые у него мезенхимальные стволовые клетки, после чего в спинной мозг будут впрыснуты особые пептидные экстракты. Все это должно вызвать рост новых нейронов.

Затем участника эксперимента подвергнут двухнедельной стимуляции нервных клеток лазером и электротоком. Планируется, что благодаря этому нейроны образуют связи. На протяжении всех 15 дней за процессами, происходящими в мозге, будут наблюдать с помощью МРТ, говорится в описании исследования на clinicaltrials.gov.

Воскрешению "подлежат" люди, умершие в возрасте от 15 до 65 лет от черепно-мозговых травм. Противопоказанием являются металлические или внутричерепные импланты.

Стоит отметить, что об этической стороне вопроса ничего не говорится.

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