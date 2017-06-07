В мае.

В мае 2017 года турецкая Анталья приняла на 5315% больше отдыхающих из РФ, чем годом ранее. В общей сложности за минувший месяц на Анатолийском побережье побывали почти 505 тысяч россиян. В мае 2016 года смельчаков, решившихся отравиться в небезопасную, по мнению властей, страну без привычных пакетных туров, набралось чуть более 9 тысяч.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Ассоциации туроператоров России, в общем въездном потоке в Анталью на долю РФ пришлось 47,74%. На втором месте - Германия с гораздо более скромным показателем (19,82%).

Однако до уровня 2014 года, когда за май на главном турецком курорте отдохнули 592 тысячи россиян, еще далеко.

В целом за январь - май этого года Анталью посетили почти 2 миллиона иностранцев, в том числе свыше 691 тысячи граждан РФ.

Турецкие отельеры надеются, что летом 2017 года пляжи Средиземного моря выберут 3,6 миллиона туристов из России, как и в 2015 году.

Стоит отметить, что за весь минувший год в Турции побывало лишь 866 тысяч россиян (-76%). Причиной стал политический конфликт между странами, из-за чего с конца 2015 года российским туроператорам запретили продавать путевки на это направление. Открыли его только осенью 2016 года.