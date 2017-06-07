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Россиян пугают новым вирусом гриппаСегодня в 11:58

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Схожим со свиным.

Грядущей осенью в России может появиться новый вирус гриппа. Он будет походить на свиной грипп 2009 года или иметь штамм из Южного полушария, передает "Уралинформбюро".

"В следующем эпидемическом сезоне 2017-2018 годов возможно появление либо нового антигенного варианта гриппа А(H1N1)pdm09, либо значительно отличающегося по антигенным свойствам нового вируса А(H1N1). Одновременно прогнозируется циркуляция вирусов гриппа В и А(H3N2)", - сообщается в докладе Роспотребнадзора.

Обе разновидности вируса включены в вакцину от гриппа. По мнению врачей, иммунизацию от гриппа лучше всего проходить в августе - октябре, до начала эпидсезона.

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