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Екатеринбургский Дворец молодежи обретет вечную молодостьСегодня в 15:36

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И свечение.

До ноября 2017 года площадка перед екатеринбургским Дворцом молодежи изменится до неузнаваемости. Ее покроют гранитными плитами, оборудуют новыми лестницами и пандусами для инвалидов, разобьют газоны с архитектурной подсветкой. А кровлю существующего пожарного резервуара украсит скульптура под названием "Молодость". Общая стоимость работ составит 87,2 миллиона рублей. Их выделят из областного бюджета, передает "Уралинформбюро".

Заказчиком работ выступило областное Управление капстроительства, а проект подготовила "Архитектурная мастерская академика Белянкина". Судя по данным, размещенным на Едином портале госзакупок, деревья на площадке вырубать не будут. А площадь со стороны южного фасада расширят, чтобы на ней можно было проводить массовые мероприятия.

Территория реконструкции на схеме, размещённом на Едином портале госзакупок. Фото: zakupki.gov.ru

Что касается парка XXII партсъезда, расположенного за Дворцом молодежи, - он сольется с остатками парка Коммунаров. Конкурс на благоустройство зеленой зоны состоится в июне, уточняют в мэрии.

Апгрейд территории перед Дворцом молодежи задуман в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018. Это лишь часть масштабных планов в районе строящейся "Екатеринбург-Арены". В зону благоустройства попадает квартал улиц Репина, Пирогова, Московской, Попова, ВИЗ-бульвара и двух переулков - Пестеревского и Гаринского. Здесь обустроят новые тротуары из асфальтобетона и гранитной плитки. А на участке в квадрате Московская - Пестеревский - Ленина - Соединительная вырастет "бульварная лента", обрамляющая территорию вокруг Дворца молодежи.

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