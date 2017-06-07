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Россияне будут продавать свой мусорСегодня в 12:17

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Без всякой лицензии.

Россиянам разрешат продавать мусор. Как пишет "Коммерсантъ", соответствующие поправки в законодательство подготовил Минстрой РФ. Их уже одобрило правительство, на следующей неделе документ будет внесен в Госдуму.

Гражданам не придется получать никакой специальной лицензии. Они будут напрямую заключать договоры с транспортировщиками и переработчиками мусора.

Также в документе прописаны льготные тарифы на услуги по обращению с отходами для тех домохозяйств, где обеспечен раздельный сбор мусора, передает "Уралинформбюро".

Сейчас в стране проходит "мусорная реформа". Полномочия по контролю за обращением с отходами передали от муниципальных региональным властям. Они разработали специальные схемы, в которых подробно указали перспективы развития отрасли. Конечная цель преобразований - максимальная переработка мусора. Сейчас этим практически не занимаются - в основном он захоранивается на полигонах.

Предполагается, что регоператоры по обращению с отходами должны появиться в регионах в 2019 году.

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