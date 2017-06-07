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Новая школа в Магнитогорске появится к 2019 годуСегодня в 12:36

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Возведение стартует в августе.

Строительство новой школы в 144 микрорайоне Магнитогорска начнется в августе этого года. Такую задачу на встрече с главой города Сергеем Бердниковым поставил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

"Учебное заведение должно соответствовать федеральным требованиям, предъявляемым к типовым проектам, что позволит рассчитывать на поддержку при ее строительстве из федерального центра", - уточнил глава региона.

Возведение школы должно быть завершено к окончанию 2018 года, передает "Уралинформбюро".

В нынешнем году также стартует строительство нового парка у Вечного огня. Проект уже прошел госэкспертизу, пояснил Бердников. Деньги на работы выделят федеральный и областной бюджеты, а также Магнитогорский металлургический комбинат. Предполагается участие в обустройстве парка и других частных инвесторов.

"Этот парк должен стать точкой притяжения для жителей Магнитогорска, ключевым местом отдыха горожан. Поэтому он должен соответствовать всем современным требованиям, а экономическая модель сформирована таким образом, чтобы парк не лег непосильным бременем на городской бюджет, а зарабатывал на индустрии развлечений и отдыха", - подчеркнул Борис Дубровский.

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