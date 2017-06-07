×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Рождение ребенка освободит россиян от НДФЛСегодня в 12:42

  • Текст

На год.

Семьи, где родился или был усыновлен ребенок, на год могут освобождаться от уплаты налога на доходы физических лиц. С таким предложением выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. 7 июня парламентарий намерен направить свою инициативу в Минфин, передает "Уралинформбюро".

По мнению В.Петрова, один из факторов, сокращающих темпы роста демографических показателей в РФ, - уровень доходов населения. Ведь в первый год после рождения ребенка родителям приходится особенно тяжело. "Поэтому уместно обратить пристальное внимание именно на эту категорию граждан и разработать дополнительные меры поддержки", - уверен народный избранник.

Еще одна идея депутата заключается в снижении ставки НДФЛ для семей с детьми. Для родителей или усыновителей, воспитывающих двоих отпрысков, ее предлагается уменьшить на два процентных пункта, а за каждого из последующих детей - еще на один.

Стоит отметить, что на сегодня в России предусмотрено для семей с детьми несколько пособий. Максимальный размер декретных выплат составляет 266 тысяч рублей. При постановке на учет до 12 недели беременности начисляется 613 рублей. Единовременно при рождении ребенка выплачивается 16 350 рублей. Ежемесячная пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет составляет 40% от среднего заработка женщины (но не более 23 120 рублей).

Кроме того, есть возможность получить федеральный материнский капитал за рождение или усыновление второго ребенка, который в 2017 году составляет 453 026 рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Налоговое ярмо»

Главные новости

Аналитика

Фасад футбольного бунта

Фасад футбольного бунта

На улицах Екатеринбурга.

Слияние под знаком Ельцина

Слияние под знаком Ельцина

В УрФУ привыкли ко всему.

Средний Урал в китайском пазле

Средний Урал в китайском пазле

А кто говорил "плохая выставка"?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×