Рождение ребенка освободит россиян от НДФЛСегодня в 12:42
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На год.
Семьи, где родился или был усыновлен ребенок, на год могут освобождаться от уплаты налога на доходы физических лиц. С таким предложением выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. 7 июня парламентарий намерен направить свою инициативу в Минфин, передает "Уралинформбюро".
По мнению В.Петрова, один из факторов, сокращающих темпы роста демографических показателей в РФ, - уровень доходов населения. Ведь в первый год после рождения ребенка родителям приходится особенно тяжело. "Поэтому уместно обратить пристальное внимание именно на эту категорию граждан и разработать дополнительные меры поддержки", - уверен народный избранник.
Еще одна идея депутата заключается в снижении ставки НДФЛ для семей с детьми. Для родителей или усыновителей, воспитывающих двоих отпрысков, ее предлагается уменьшить на два процентных пункта, а за каждого из последующих детей - еще на один.
Стоит отметить, что на сегодня в России предусмотрено для семей с детьми несколько пособий. Максимальный размер декретных выплат составляет 266 тысяч рублей. При постановке на учет до 12 недели беременности начисляется 613 рублей. Единовременно при рождении ребенка выплачивается 16 350 рублей. Ежемесячная пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет составляет 40% от среднего заработка женщины (но не более 23 120 рублей).
Кроме того, есть возможность получить федеральный материнский капитал за рождение или усыновление второго ребенка, который в 2017 году составляет 453 026 рублей.
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