На Среднем Урале противопожарную подготовку провалили 13 поселковСегодня в 13:07
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И 1 город.
14 населенных пунктов Свердловской области оказались не готовы к сезону лесных пожаров. В список попали поселки Ключевск, Зеленый Дол, Островное, Кедровка, Монетный (Березовский ГО). В Кировградском городском округе не готовы противостоять природным возгораниям сам Кировград, а также поселки Левиха, Карпушиха, Нейво-Рудянка, Тепловая. В Нижнетагильском городском округе "отличились" поселки Чауж, Канава, Антоновский и Волчевка . Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Противопожарную подготовку проверяли в 180 населенных пунктах региона. Найдено более 70 нарушений. Большинство из них касаются отсутствия противопожарного разрыва или минерализованной полосы, которые должны останавливать лесной пожар на границе населенного пункта. В некоторых муниципалитетах не работают системы оповещения и водоснабжения, нет подъездов к источникам воды.
По итогам проверок ответственные лица заплатят штрафы от 6000 до 400 тысяч рублей. Глав муниципальных образований обязали обеспечить противопожарную безопасность населенных пунктов.
Самыми подготовленными к пожароопасному периоду оказались Екатеринбург, Верхняя Пышма, а также населенные пункты Таборинского муниципального района, городских округов Краснотурьинск и Сухой Лог.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
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